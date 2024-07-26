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Dünya

Trablus'tan Güney Afrika'da gözaltına alınan 95 Libyalı hakkında açıklama: Hükümetimizle ilgisi yok

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Güney Afrika polisinin 'bir askeri üste' gözaltına aldığını duyurduğu 95 Libyalının UBH ile ilişiği olmadığını açıkladı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 22:10 - Güncelleme:
Trablus'tan Güney Afrika'da gözaltına alınan 95 Libyalı hakkında açıklama: Hükümetimizle ilgisi yok
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Libya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika polisinin gözaltına aldığı Libyalılar konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Johannesburg'un yaklaşık 360 kilometre kuzeydoğusundaki Mpumalanga Eyaleti'nin White River kentinde "askeri üs" olarak kullanıldığı belirtilen bir yere yapılan baskında 95 Libyalının gözaltına alınması olayının endişeyle takip edildiği belirtildi.

"UBH İLE İLİŞKİSİ BULUNMUYOR"

Gözaltına alınan Libyalı grubu UBH'nin eğitim veya herhangi bir amaçla gönderdiği yönündeki iddianın reddedildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu grubun UBH ile ilişiği bulunmadığı kaydedildi.

Libya'nın Güney Afrika'daki Büyükelçiliğinin davanın takip edilmesi, açıklığa kavuşturulması ve gözaltına alınan Libyalıların güvenliğinin sağlanması için görevlendirildiği aktarıldı.

95 LİBYALI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Libya medyasında, Güney Afrika polisinin askeri üs olarak kullanıldığı tespit edilen bir yere baskın düzenleyerek 95 Libyalıyı gözaltına aldığı haberleri yer almıştı.

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