AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:28

Mizde Yerel Konseyi ve kentin önde gelenlerinin imzasıyla yayımlanan ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verildiği" ifade edildi.

Mizde'nin, Hafter liderliğindeki milis gruplarının başta Trablus olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği "isyankar saldırılar karşısında yer aldığı" kaydedilen açıklamada, Hafter'e işaret edilere, "Libya'nın temiz toprakları bu zararlı bitkiden temizlenene kadar Mizde kenti Trablus'la dayanışma içerisindedir." ifadesi kullanıldı.

Mizde kenti Hafter milislerinin, başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine silah ve mühimmat tedarik hattındaki önemli duraklar arasında yer alıyor.

Terhune şehri güzergahında bulunan bir diğer kent Esabia da sabah saatlerinde yapılan açıklamayla, aralarındaki istişareler neticesinde kabilelerin Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı. Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

