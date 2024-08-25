İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları için tarih belli oldu
Dünya

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları için tarih belli oldu

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun 27 Ağustos'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacağı bildirildi.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 16:21 - Güncelleme:
Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları için tarih belli oldu
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanının yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

İki bakan, açılışın ardından şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, modernize edilen hizmet binalarıyla Trabzon Havalimanı'nın kapasitesini artırırken yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.