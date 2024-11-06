Trafikte kaç adet Togg var? Türkiye'nin otomobili liderliği bırakmıyor

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 0,2 artışla 750 bin 935 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,3 azalışla 196 bin 231 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5'den yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,7'den 16,9'a yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 26,2'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

- T10X EN YAKIN RAKİBİNE YAKLAŞIK 13 BİN FARK ATTI

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 10 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

- EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ekim döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı.

KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

- Ekim ayı satışları

Diğer yandan ekim ayına bakıldığında, 8 bin 341 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 3 bin 91 satışla birinci, BMW 557 satışla ikinci ve Mini ve KG Mobility (Ssangyong) 425 satışla üçüncü oldu.

Tesla 340 satışla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai IONIQ 5 302 satışla beşinci sırada konumlandı.