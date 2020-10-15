Trafikteki bir aracın kaputunda polis görenler hayrete düştü

star.com.tr 15 Ekim 2020 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:14

Hindistan'da trafikte seyreden sürücüler, bir araç sürücüsünün arabanın kaputuna tutunmuş polisi düşürmeye çalıştığını görünce hayrete düştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan'ın başkentinin kanton bölgesinde polis tarafından durdurulan sürücü, aniden hareket edip polise çarptı.

Aracın kaputuna tutunan polis, araç otoyola çıkmasına rağmen, tutunduğu yeri bırakmadan yüzlerce metre ilerledi.

Daha sonra yapılan açıklamada, Shubham Kumar adındaki suçlunun, bir kovalamacanın ardından halk ve Delhi polisi trafik polisi tarafından yakalandığı belirtildi.

Üst düzey bir polis memuru, Shubham Kumar'ın, kural dışı araç kullanma, kamu görevlisine saldırı gibi Hindistan Ceza Yasasının (IPC) ilgili bölümleriyle suçlandığını açıkladı.

Ayrıca polisin yaşadığı zor anlar mobese kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

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