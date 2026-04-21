İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8964
  • EURO
    52,9334
  • ALTIN
    6909.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trafolar alev aldı: Romanya'da enerji santralinde patlama
Dünya

Trafolar alev aldı: Romanya'da enerji santralinde patlama

IHA21 Nisan 2026 Salı 10:37
ABONE OL

Romanya'nın başkenti Bükreş'te patlama meydana geldi. Gece saatlerinde Bükreş Batı Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından sahadaki üç trafo alev aldı.

Yetkililer, yangının iki elektrik trafosunda başladığını, ancak hızla üçüncüye sıçradığını aktardı. Yangın sonucunda Bükreş'te elektrik şebekesinde kısa süreli bir voltaj düşüşü yaşandı.

Ulusal Acil Durumlar Servisi Başkanı Raed Arafat, olay yerinde onlarca özel ekipman bulunduğunu belirtti. Arafat, "Patlama riski yok. Ne yazık ki yangınla mücadele ekipmanları bakımda. İtfaiyeciler artık robotsuz çalışacak.

Sorun, kontrol altına alınması gereken yanan yakıt yağında" dedi. Yerel saatle 01.00 sıralarında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.