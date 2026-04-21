Trafolar alev aldı: Romanya'da enerji santralinde patlama

Romanya'nın başkenti Bükreş'te patlama meydana geldi. Gece saatlerinde Bükreş Batı Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından sahadaki üç trafo alev aldı.

Yetkililer, yangının iki elektrik trafosunda başladığını, ancak hızla üçüncüye sıçradığını aktardı. Yangın sonucunda Bükreş'te elektrik şebekesinde kısa süreli bir voltaj düşüşü yaşandı.

Ulusal Acil Durumlar Servisi Başkanı Raed Arafat, olay yerinde onlarca özel ekipman bulunduğunu belirtti. Arafat, "Patlama riski yok. Ne yazık ki yangınla mücadele ekipmanları bakımda. İtfaiyeciler artık robotsuz çalışacak.

Sorun, kontrol altına alınması gereken yanan yakıt yağında" dedi. Yerel saatle 01.00 sıralarında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı.