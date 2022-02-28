Trajedi ile karşı karşıyayız deyip ekledi: Feci sonuçları olacak

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:56

Guterres, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü toplanan BM Genel Kurul toplantısında üye devletlerin temsilcilerine hitap etti.

Ukrayna'daki savaşın bir an önce durması gerektiğini belirten Genel Sekreter, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu artan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Yeter artık. Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor. Liderlerin barışa gitmesi gerekiyor." diye konuştu.

Guterres, Rusya'da nükleer kuvvetlerin yüksek alarma geçirilmesini de "ürpertici bir gelişme" olarak niteleyerek, "Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı zamanda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

- "AVRUPA'NIN ON YILLARDIR EN KÖTÜ İNSANİ KRİZİ HALİNE GELEBİLECEK BİR DURUMLA YÜZ YÜZEYİZ"

Yüz binlerce Ukraynalının savaştan kaçmak için ülke içinde yerinden edildiğini ve sınırları geçtiğini belirten Guterres, "Her dakika artan mültecilerle, kolayca Avrupa'nın on yıllardır en kötü insani krizi haline gelebilecek bir durumla yüz yüzeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, güvenlik arayışı içindeki Ukraynalılara kapılarını açan komşu ülkelere gösterdikleri şefkat ve cömertlik için minnettar olduğunu kaydederek, bu dayanışmanın ırk, din, etnik köken ayrımı yapılmaksızın yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM'nin Ukrayna halkını terk etmeyeceğini ve insani yardımları artırma konusunda kararlı olduklarını aktaran Guterres, bu konuda şimdiye kadar atılan adımlara ek olarak yarın Ukrayna içindeki yerinden edilenlerin ve sınırları geçenlerin ihtiyaçlarını kapsayacak yeni bir eşgüdümlü iki acil durum çağrısı başlatacaklarını bildirdi.

- "TEK GERÇEK ÇÖZÜM BARIŞTIR"

Guterres, şöyle devam etti:

"İnsani yardım, hayati önem taşımaktadır ama bu bir çözüm değil. Sadece çatışmanın en kötü etkilerini tedavi ediyor. Tek gerçek çözüm barıştır. Ukrayna'ya yönelik saldırı, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na dayanan çok taraflı sisteme meydan okuyor. Kötüleşen çatışmaların olası sonuçlarından bazıları üzerinde düşünmek bile ürkütücüdür. Bölgesel tansiyon yükseliyor. En son güvenlik önlemleri, herkes için yüksek risklerin altını çiziyor. Krizin ekonomik yansımaları yaygın bir etki yapacaktır."

BM'ye üye her devletin BM Şartı ilkelerine göre hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, "Şimdi silahlar konuşuyor ama diyalog yolu her zaman açık kalmalı. İyi niyetli müzakerelere girmek ve tüm sorunları barışçıl bir şekilde ele almak için asla geç değildir." diye konuştu.

Guterres, dünyanın birçok farklı şehirlerinde yapılan savaş karşıtı gösterilere de değinerek, Ukrayna ve Rus halkının barış istediğini sözlerine ekledi.