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Dünya

Transdinyester, Rusya'dan yeni askerler istedi

Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, ülkedeki 400 Rus askerine ilave olarak 3 bin 800 asker daha istedi.

14 Şubat 2020 Cuma09:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:04

Dönemin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova ile girilen savaşta tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester, ülkedeki Rus askeri sayısının yetersiz olduğunu belirterek Rusya'dan 400 askere ilave olarak 3 bin 800 asker daha talep etti. 2000'li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonlarının askeri sayısında azaltılmaya gidilmesini eleştiren ülke, Rusya'dan askeri talebin yanı sıra barış misyonlarının helikopter devriyelerinin durdurulduğunu fakat bu devriyelerin tekrar başlatılması gerektiğini belirtti.

Trandinyester ile Moldova sınırında şu anda 492 Rus askerinin yanı sıra 492 Trandinyester, 355 Moldova ve 10 askeri gözlemci görev yapıyor. Sınırın kritik 15 noktasında görev yapan misyon görevlileri olası çatışmaların önüne geçmeye çalışıyor. 2018 BM Genel Kurulu'nda Rusya'dan Trandinyester'de bulunan tüm Rus askerlerinin ülkeden çekilmesi talep edilmişti.

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