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Dünya

Traore: Kimse gelip de Benin'de bize karşı Fransız üssü olmadığını söyleyemez, elimizde kanıtlar var

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransa'nın, Benin ve Fildişi Sahili üzerinden ülkesini istikrarsızlaştırdığını söyledi. Traore, 'Kimse gelip de Benin'de bize karşı Fransız üssü olmadığını söyleyemez, elimizde kanıtlar var.' dedi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Traore: Kimse gelip de Benin'de bize karşı Fransız üssü olmadığını söyleyemez, elimizde kanıtlar var
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Traore, basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın ülkesinde istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek bunun, bölge ülkelerinden Benin ve Fildişi Sahili üzerinden yapıldığını vurguladı.

Fildişi Sahili halkıyla hiçbir sorunlarının olmadığını söyleyen Traore, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da ülkesini istikrarsızlaştırmak için bir operasyon merkezi olduğunu savundu.

Traore, ülkesine karşı Fransa tarafından organize edilen ve Benin ile Fildişi Sahili tarafından desteklenen istikrarsızlaştırmaya ilişkin kanıtlara sahip olduğunu söyleyerek "Kimse gelip de Benin'de bize karşı Fransız üssü olmadığını söyleyemez, elimizde kanıtlar var." dedi.

Fransa'dan yapılan açıklamada ise Traore'nin Benin'de askeri üs bulunduğuna dair iddiaları reddedilerek tek daimi askeri personelin, savunma ataşesi ile Dışişleri Bakanlığında görevlendirilen yetkililer olduğu cevabı verildi.

Öte yandan açıklamada, Fransa'nın Afrika'da Çad, Senegal, Fildişi Sahili, Gabon ve Cibuti olmak üzere 5 üssünün bulunduğu, Benin silahlı kuvvetlerinin talebi üzerine, zaman zaman ve kısa süreliğine eğitim birliklerinin Benin silahlı kuvvetlerine destek amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi.

Fransa'nın eski sömürgelerinden Burkina Faso ile ilişkiler, 30 Eylül 2022'de İbrahim Traore'nin askeri hükümetinin başa gelmesiyle kötüleşmişti. Burkina Faso, Fransa ile birçok alandaki ortaklık anlaşmalarını sonlandırma kararı almıştı.

Burkina Faso, 2023 Aralık'ta Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış, bu yıl nisan ayında ise ülkede görev yapan 3 Fransız diplomatı "yıkıcı faaliyetten" istenmeyen kişi ilan etmişti.

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