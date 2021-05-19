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Dünya

Travma tedavisi gören 11 Filistinli çocuk İsrail hava saldırılarında öldü

İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de travma tedavisi gören 11 Filistinli çocuk evlerinde öldürüldü.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:36
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"ReliefWeb" sitesinin Norveç Mülteci Konseyine (NRC) dayandırdığı habere göre, geçen hafta İsrail hava saldırılarında Gazze'de 60'ın üzerinde çocuk öldü ve bu çocukların 11'i travmayla başa çıkabilmek için NRC'den yardım alıyordu.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 5 ile 15 yaş arasındaki 11 çocuğun tamamı, ölen veya yaralanan sayısız akrabasıyla birlikte evlerinde öldürüldü.

NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, çocukların öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Travma tedavilerine yardım ettiğimiz, güvende olduklarını düşündüğümüz 11 çocuğun evlerinde iken bombalandığını öğrendiğimizde yıkıldık. Artık gittiler, aileleriyle birlikte öldürüldüler, hayalleri ve peşlerini bırakmayan kabuslarla gömüldüler. İsrail'i bu çılgınlığı durdurmaya çağırıyoruz. Çocuklar korunmalı. Evleri hedef olmamalı. Okullar hedef olmamalı. Derhal onları bombalamayı bırakın."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.

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