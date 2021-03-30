İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3492
  • EURO
    9,7992
  • ALTIN
    452.061
  • BIST100
    1395.79
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
Dünya

Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tren yolunda meydana gelen sokak kavgası, yolcu trenlerine zor anlar yaşattı. İki grubun tehlikeli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA30 Mart 2021 Salı 18:50 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 18:50
ABONE OL

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı Ramos Mejia kasabasında tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı.

Gençlerden oluşan grubun kavgası yolcu trenlerine zor anlar yaşattı. Ezilme tehlikesine rağmen kavgaya devam eden grubun o anları tren garına ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir yolcu treninin kavga eden grubu farkmesi üzerine dururken, karşı istikametten gelen treninin yavaşladığı görüldü. Polise bildirilen olayda, gençlerin uyarıldığı ifade edilirken, kavganın nedeninin bilinmediği kaydedildi. Polisin olayla ilgili rapor tutmadığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.