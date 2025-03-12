BLA'nın ideolojik kökenleri, 1948'de Belucistan'ın Pakistan'a bağlanmasını öngören anlaşmanın imzalanmasına kadar gidiyor.

Bu anlaşmayla o dönemde hüküm süren Kalat Hanı Ahmed Yar Han, Belucistan'ın Pakistan'a bağlanmasına karar vermiş, Ahmed'in kardeşi Prens Abdülkerim ise bu karara karşı çıkarak isyan etmişti.



BLA, 2000'LERİN BAŞINDAN BU YANA AKTİF

BLA, 2000'lerin başından bu yana Beluçların yaşadığı bölgelerin bağımsızlığı için düzenlediği eylemlerle özellikle Pakistanlı sivilleri hedef alıyor.



Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, grubun adının geçtiği ilk iki saldırı 2004'te Pakistan'da meydana geldi. Bu saldırıda 1 sivil ve 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

BLA'nın 76 saldırı düzenlediği 2024, örgüt açısından "en aktif" yıl oldu. 2024'deki saldırılarda 57'si sivil 151 kişi yaşamını yitirdi.

Örgütün 2000'lerin başından bu yana Pakistan'da düzenlediği toplam 305 saldırıda, 265 sivil ve 493 güvenlik görevlisi öldü.

2018'de Çin'in Karaçi Konsolosluğuna yapılan saldırıyı ve 2024'te en az 26 kişinin ölümüne neden olan Belucistan'ın Ketta kentinde tren istasyonuna düzenlenen intihar saldırısını da BLA üstlenmişti.

BELUCİSTAN EYALETİNİN ÖNEMİ

Belucistan, Pakistan'ın doğal kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda.

İran ve Afganistan'la sınır komşusu olan Belucistan, zengin bakır, çinko ve doğal gaz rezervleri nedeniyle stratejik öneme sahip, öte yandan ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda. Ülkenin en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunan isyancılar, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

BELUCİSTAN, CPEC'İN KALBİNDE YER ALIYOR

Belucistan ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ın Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

CPEC çerçevesinde bölgede kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin, Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Çinli işçilerin kaçırılması ve öldürülmesi olaylarına karıştıkları iddia edilen Beluç ayrılıkçılar ise projelere karşı çıkıyor.

İslamabad yönetimi, Hindistan'ı eyaletteki terör örgülerini CPEC'i sabote etmesi için destek vermekle suçluyor. Hindistan ise bu suçlamayı reddediyor.

BLA'NIN YAPISI

BLA'nın yapısı hakkında açık kaynaklarda çok fazla bilgiye rastlanmıyor.

Grubun Beluçların Marri kabilesiyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. BLA'nın 2007'de öldürülen eski lideri Balach Marri ve liderliği üstlendiği öne sürülen Hyrbyair Marri de bu kabilenin üyesi.

BLA'nın lider kadrosunun büyük ölçüde komşu ülkelerde örgütün faaliyetlerini yürüttüğü iddia ediliyor.

İngiltere merkezli güvenlik şirketi Intelligence Fusion'ın verilerine göre, BLA'nın eylemlerine başladığı 2000'lerin başında yaklaşık 6 bin mensubu bulunurken bu sayı 2020'lerde 600'e kadar düştü. Pakistanlı yetkili ve analistler ise örgütün 3 bine yakın mensubu olduğunu tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere gibi ülkeler BLA'yı terör örgütü kabul ediyor.

TRENE SALDIRI

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı BLA üstlendi, yetkililer birçok yolcunun örgüt tarafından rehin alındığını aktardı.

Güvenlik kaynakları, bugüne kadar 190 rehinenin kurtarıldığını ve 30 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerince rehinelerin kurtarılması için yürütülen operasyon sürüyor.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.