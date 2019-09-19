Trudeau, ''ırkçı'' fotoğraftan dolayı özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gençliğinde yüzü siyaha boyalı olarak çektirdiği "ırkçı" fotoğraftan dolayı kamuoyundan özür diledi.

21 Ekim'de sandık başına gidecek olan Kanada, Başbakan Trudeau'ya ait "ırkçı" fotoğrafları tartışmaya devam ediyor.

Trudeau, yaklaşık 20 yıl önce bir okul partisinde çektirdiği ve yüzünü siyaha boyadığı fotoğrafından dolayı bir basın toplantısı düzenledi.

"Bu kesinlikle yapmamam gereken bir şeydi. Olayın sorumluluğunu alıyorum çünkü bu bana yapılan bir çağrı. O dönemde bunun ırkçı görüneceğini düşünmemiştim ama şimdi bunun ırkçı bir şey olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum." diyen Trudeau, bu yaptığından dolayı çok pişman olduğunu ifade etti.

Ülkedeki azınlıkların haklarını savunmaya devam edeceğini söyleyen Trudeau, yüzünü siyaha boyamanın hiçbir şart ve durumda kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, 1990'lı yıllarda çekildiği belirtilen ve Trudeau'nun yüzünün yine siyaha boyanmış halde gözüktüğü yeni bir video, Kanada medyasındaki tartışmaları alevlendirdi.

Time dergisi tarafından ortaya çıkarılan fotoğraf, 21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Trudeau'yu zor durumda bırakmıştı. Öğretmenlik yaptığı lisenin 2001 yıllığından alınan fotoğrafta Trudeau, "Alaaddin" kılığında ve yüzü siyaha boyanmış olarak gözüküyor.