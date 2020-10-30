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  • Trudeau'dan utandıracak sözler: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor
Dünya

Trudeau'dan utandıracak sözler: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın Nice kentinde kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak konuştu. Trudeau, 'Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 08:49 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 08:49
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Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği çevirim içi toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "iğrenç" bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Bunlar iğrenç suç eylemleridir ve her koşulda haksızdır ve tüm değerlerimize hakarettir. Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa'da, Kanada'da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar." diye konuştu.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ndeki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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