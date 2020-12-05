AA 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:42

The Guardian gazetesinin haberine göre, Trudeau, Sihizmin kurucusu Guru Nanak'ın 551. doğum yıl dönümü nedeniyle Kanada'daki Hint topluluğunun üyelerine seslendi. Trudeau, konuşmasında Hindistan'da son günlerde ülke gündemine oturan çiftçi protestolarına değinerek çatışma görüntülerinin "endişe verici" olduğunu ve Kanada'nın "daima barışçıl protesto hakkını destekleyeceğini" söyledi.

Hint yetkililer Trudeau'nun yorumlarından rahatsız olurken, Kanada'nın Yeni Delhi büyükelçisi protesto için Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shri Anurag Srivastava, "Böyle yorumlar, özellikle de demokratik bir ülkenin iç işleriyle ilgili olduğunda yersizdir." dedi. Bakanlık açıklamasında, "Bu tür eylemler, sürmesi halinde, Hindistan ile Kanada arasındaki ilişkilere ciddi biçimde zarar verecektir." ifadesi kullanıldı.

- YENİ TARIM YASALARI

Hindistan'da protestolarına eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçince geçen hafta ülke gündemine oturmuştu. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

