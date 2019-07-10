Trump 'aptal' demişti... İstifa etti

Hafta sonu İngiliz basınına sızan yazışmalarında, Trump için "beceriksiz" dediği ortaya çıkan ve iki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi Darroch, "görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini" belirterek istifa ettiğini duyurdu.

Görevini normal süresinin sonuna dek sürdürüp südürmeyeceğiyle ilgili pek çok spekülasyon yapıldığını aktaran Darroch, "Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Görev sürem bu yılın sonunda bitecek olmasına karşın, mevcut koşullarda sorumlu davranış yeni bir büyükelçinin atanmasına imkan vermektir." ifadesini kullandı.

- DİPLOMATİK KRİZ

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmıştı.

Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullanıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Hunt Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.

Trump açıklamalarında Darroch'un yanı sıra May'i de hedef almış, İngiliz başbakanı Brexit'i "berbat etmekle" suçlamıştı.