Trump'a '2020' şoku: Kaybedebilir

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'Trump 2020 seçim yarışını kaybedebilir'

Amerika´da ulusal çapta yapılan yeni bir araştırma Başkan Trump için 2020 seçimlerinde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

  • DHA
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Quinnipiac Universitesi´nin gerçekleştirdiği ve Fox News´in yayınladığı kamuoyu araştırması´na göre Demokrat Parti adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında %53 ile önde. Başkan Trump´ın oy oranı ise sadece %40.
 
Araştırma Biden´ın iki düzine civarındaki demokrat başkan adayları içersinde bir miktar zemin kaybettiğini de gösteriyor. Ancak eski başkan yardımcısı Biden, kadın oylarının %26´sını ve erkek oylarının %50´sini almayı başarırken; demokrat ya da cumhuriyetçi olmayan seçmenlerin oylarında da en yakın rakibinin %30 önünde.
 
Trump sadece Biden´a karşı zor durumda değil. Sosyalist eğilimleri ile tanınan diğer Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde %51´e %42 önde görünüyor. Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris %9 puan, Elizabeth Warren %7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise %5´er puan ile Başkan Trump´ın önünde yarışı götürüyor.
 
Araştırmaya katılanların %70´i amerikan ekonomisinin çok iyi ya da iyi durumda olduğunu belirtirken sadece %41´i ekonomideki başarının Başkan Trump´a ait olduğunu düşünüyor.
 
Sonuçların Başkan Trump´ın ekibini harekete geçirmesi gerektiğini ifade eden Quinnipiac Universitesi araştırma birimi direktör yardımcısı Tim Malloy, "Seçimler bugün yapılsa eski başkan yardımcısı Biden ve diğer Demokrat adaylar Başkan Trump´ı mağlup ediyor. Seçim gününe daha 17 uzun ay var ancak Biden açık farkla önde" dedi.
 
Bunun yanında Malloy, Başkan Trump´ın onay oranının hala yüksek seviyede olduğunu da kaydetti. Son araştırmada %42 seviyesinde görünen Trump´ın onay oranı bir Quinnipiac Universitesi araştırmasında aldığı en yüksek oran olan %43´ün yalnızca bir puan altında.

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