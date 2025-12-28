İSTANBUL 7°C / 1°C
  Haberler
  Dünya
  Trump, 2026 ara seçimleri için mesaj: Ana gündemi ''fiyatlandırma'' olacak
Dünya

Trump, 2026 ara seçimleri için mesaj: Ana gündemi ''fiyatlandırma'' olacak

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'dan devraldığı ekonomik sorunları çözdüklerini savunarak 2026'da düzenlenecek ara seçimlerin ana gündeminin 'fiyatlandırma' olacağını söyledi.

28 Aralık 2025 Pazar 14:03
Trump, 2026 ara seçimleri için mesaj: Ana gündemi ''fiyatlandırma'' olacak
Trump, Politico'ya verdiği mülakatta, son haftalarda yayımlanan ve enflasyonun yavaşladığını, ekonominin ise beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ortaya koyan verilerin ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biden dönemindeki yüksek fiyatların, kendi yönetimiyle birlikte gerilemeye başladığını savunan Trump, "ekonomiyle ilgili mesajının 2026 ara seçimlerinde ABD'li seçmen tarafından olumlu karşılanacağına" inandığını aktardı.

Trump, "Bence, (ara seçimler) ülkemizin başarısıyla ilgili olacak. Fiyatlandırmayla ilgili olacak. Çünkü bize yüksek fiyatlar verdiler, biz ise onları düşürüyoruz. Enerji fiyatları ciddi şekilde geriledi, benzin fiyatları da çok düştü." ifadelerini kullandı.

Ocak 2026 sonunda tekrar gündeme gelebileceği belirtilen hükümet kapanmasına da değinen Trump, bu riskin önlenmesi için Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Trump, Cumhuriyetçi Partiye zarar verdiğini belirttiği bu uygulamanın kaldırılmasının, seçmen kimliği düzenlemeleri gibi diğer önceliklerin de önünü açacağını ifade etti.

Son yayımlanan verilerde ABD ekonomisinin beklenenin üzerinde performans sergilediği belirtilirken Public First tarafından kasımda yapılan Politico anketine katılanların yaklaşık yarısı, gıda, faturalar, sağlık hizmetleri, konut ve ulaşım masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtiyor.

  • Ekonomi çözümü
  • trump
  • ara seçim

Popüler Haberler
