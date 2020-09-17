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Dünya

Trump: 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl yaygın şekilde uygulanacak posta yoluyla oy kullanma nedeniyle, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonuçlarının hiçbir zaman 'kesin olarak belirlenemeyebileceğini' iddia etti.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:38
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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." ifadesini kullandı.

Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.

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