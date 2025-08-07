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Dünya

Trump ''3 maymunu'' oynuyor... Yeni soykırım planına skandal tavır

ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgalci Netanyahu'nun Gazze'de yeni soykırım planı karşısında 3 maymunu oynamayı tercih etti. Trump, bölgede masum sivillerin katledilmesine sessiz kalacağını söyledi. Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planına karşı çıkmadığını, söz konusu sürece müdahil olmayacağını söyledi. Öte yandan Amerikan yönetiminin insani yardımda da aktif rol almayacağı belirtildi.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
Trump ''3 maymunu'' oynuyor... Yeni soykırım planına skandal tavır
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ABD'de yayın yapan Axios sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail yönetimi, "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme" planını onaylamaya hazırlanıyor.

Bu planın karşısında durmayan ABD Başkanı Trump, bu konuya müdahil olmamayı ve Gazze konusundaki kararı İsrail'e bırakmayı tercih etti.

Öte yandan Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımları desteklediğini ancak buradaki yardım çalışmalarını "üstlenmeyeceğini" kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme" planı hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söylemişti.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİNİ İŞGAL PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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