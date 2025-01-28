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Dünya

Trump, 4 Şubat'ta Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

AA28 Ocak 2025 Salı 21:40 - Güncelleme:
Trump, 4 Şubat'ta Netanyahu ile görüşecek
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

İLK İSİM NETANYAHU OLDU

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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