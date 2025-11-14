İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

Trump, AB ülkeleriyle buzları eritiyor: %39'dan %15'e düşürdü

İsviçre hükümeti, Trump yönetiminin ihracata uyguladığı yüzde 39'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e indirileceğini açıkladı. Karar, perşembe günü yapılan kritik görüşmenin ardından verildi.

14 Kasım 2025 Cuma 18:27
İsviçre hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsviçre ve ABD başarılı bir çözüm buldu. ABD gümrük vergileri yüzde 15'e düşürülecek." denilerek, Başkan Trump'a yapıcı yaklaşımı için teşekkür edildi.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in perşembe günü ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiği, yaşanan bu gelişmeye ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı da paylaşımda belirtildi.

ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameye 1 Ağustos'ta imza atmıştı.

Bu kapsamda, İsviçre'ye yüzde 39 tarife getirilmesine karar verilmişti.

