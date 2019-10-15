23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9121
  • 6,5245
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, 'skandal' olarak nitelendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batı basınında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, Trump, ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

- Görüntüleri "Suriye'de kıyım" diye sundular

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

 

Tanıtım filmini ''TSK bombalıyor'' diye verdiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

'Terör örgütü PKK’nın inşallah sonu geliyor'

'Terör örgütü PKK’nın inşallah sonu geliyor'

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Kendi ‘Masal’larını yazdılar

Kendi ‘Masal’larını yazdılar

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA