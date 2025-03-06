Trump ''ABD Eğitim Bakanlığını kapatacak'' iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, yeni Eğitim Bakanı Linda McMahon'a, Bakanlığı kapatmayı hedefleyen kararnamenin taslağını gönderdi.

Kararname taslağında, Eğitim Bakanlığı, "ABD eğitimini federal programlar ve fonlar aracılığıyla kontrol etme deneyi" olarak nitelendirilirken bu deneyin "başarısızlıkla sonuçlandığı" ifade edildi.

Taslakta ayrıca, McMahon'a Bakanlığın kapanışını kolaylaştırmak için gereken tüm adımları "yasaların izin verdiği ölçüde" atması talimatı verdiği de yer aldı.

McMahon, 4 Mart'ta Senato tarafından onaylandıktan sonra Bakanlık personeline gönderdiği e-postada "eğitimi eyaletlere geri göndereceğini" ifade etmişti.

- TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATMAYI PLANLAMIŞTI

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden biri, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.