Trump: ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık

Trump, Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda 20 Ocak'ta başladığı 2. başkanlık döneminin ilk ayını değerlendirdi.

Federal hükümette köklü değişiklikler yaptıklarını, birçok yeni düzenleme ile denetimi artırdıklarını ve hükümeti küçültecek adımlara odaklandıklarını anlatan Trump, Elon Musk ile bu sürece devam edecekleri mesajını verdi.

Trump, "Her bir yeni düzenleme için ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık. Eski birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık" diye konuştu ve birçok federal kurumda gereksiz harcamalar yapıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

ABD'nin eskiden olduğu gibi yine bir "gümrük vergisi ülkesine" döneceğini kaydeden Trump, ticaret yaptıkları ülkelere ABD'ye uygulanan kadar gümrük vergisi uygulayacaklarını ve Amerika'yı yeniden zengin yapacaklarını belirtti.

"Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Eyalet vergilerini de eklerseniz yüzde 41'den yüzde 21'e düşürdük ki insanlar bunun imkansız olduğunu söylüyordu ve şimdi yüzde 15'e düşürmeye çalışıyorum" şeklinde konuşan Trump, Gelir İdaresini ortadan kaldırabilecekleri mesajını verdi.

- "FORT KNOX'U TEFTİŞ EDECEĞİZ"

ABD'deki altın rezervlerinin tutulduğu Fort Knox ile ilgili de değerlendirmeler yapan Trump, "Altın orada Fort Knox'ta saklanıyor, değil mi? Oranın kapılarını açacağız, bakalım orada altınımız var mı. Fort Knox'taki altını çalan oldu mu öğrenmek istiyoruz. Oraya gerçekten gidip teftiş edeceğiz. 400 ton altın var diyorlar, bu çok fazla altın." ifadelerini kullandı.

- AP'Yİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Konuşmasının bir yerinde Associated Press (AP) haber ajansına da yüklenen Trump, "Kavga ettiğimiz bir haber kuruluşu AP, radikal sol bir kuruluş. Hepimize kötü davranıyor ve Meksika Körfezi'nin artık Amerika Körfezi olarak adlandırıldığını kabul etmiyorlar. Biz de onları şu anda herhangi bir basın toplantısına dahil etmiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan ettiğini ve sınır güvenliğini sağladığını anlatan Trump, bu bölgeye aynı zamanda çok sayıda asker gönderdiğini belirtti.

Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlattık." dedi.

- ENERJİ FİYATLARINA VURGU YAPTI

ABD'deki enflasyonu düşürmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Trump, "Enerji fiyatlarını aşağı çekebilirsek, her şey aşağı iner. O zaman yumurta fiyatı da pastırma fiyatı da aşağı iner, her şey aşağı iner. En büyük mevzu enerji." diye konuştu.

"Büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımladığı "yeşil enerji" başlığına da değinen Trump, Joe Biden döneminde getirilen elektrikli araç teşviklerini indirerek Amerikan otomobil endüstrisini yıkımdan kurtardığını savundu.

Kanada için bir kez daha "51. eyalet olmak zorundalar" diyen Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da "Vali Trudeau" olarak adlandırılması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, başkanlığının ilk günlerinde imzaladığı bir kararnameyle cinsiyet değiştirenlerin kadın sporlarından menedilmesini ve ordudan uzaklaştırılmasını sağladığını anlattı.

ABD'nin eğitimde sonuncu olduğunu ancak kişi başı harcamada en üst sırada geldiğini kaydeden Trump; Norveç, Danimarka, İsveç ve Çin'in ABD'nin önünde yer aldığını ve bunu değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.