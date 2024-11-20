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Dünya

Trump, ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine eski adalet bakan vekili Whitaker'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine eski adalet bakan vekili Matt Whitaker'ı aday gösterdiğini açıkladı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Trump, ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine eski adalet bakan vekili Whitaker'ı aday gösterdi
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak yakın çalışma ekibinde yer alacak bir ismi daha aday gösterdiğini duyurdu.

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Trump, "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımladığı Whitaker'ın, ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ OLARAK İLK DIŞ POLİTİKA GÖREVİNİ YÜRÜTECEK

Mesleki kariyeri hukuk alanında olan ve daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almayan Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini yürütecek.

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Kasım 2018 ila Şubat 2019 tarihinde adalet bakanlığına vekaleten bakan Whitaker, NATO Daimi Temsilciliği görevine Senatodan onay almasının ardından başlayabilecek.

TRUMP ALEYHİNDE AÇILAN SORUŞTURMALARA KARŞI ÇIKMIŞTI

Whitaker, görevi boyunca Trump aleyhinde açılan soruşturmalara şiddetle karşı çıkmıştı.

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Trump, 2016-2020 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde NATO üyesi ülkelerin ittifaka yeterince ödeme yapmadığını ve ekonomik yükün büyük kısmının ABD'nin omuzlarına kaldığını savunmuştu.

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