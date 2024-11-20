Trump, ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine eski adalet bakan vekili Whitaker'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak yakın çalışma ekibinde yer alacak bir ismi daha aday gösterdiğini duyurdu.

Trump'ın Eğitim Bakanı adayı belli oldu Trump, "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımladığı Whitaker'ın, ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

Mesleki kariyeri hukuk alanında olan ve daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almayan Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini yürütecek.

30 km'lik derinlik hedefi! Başkan Erdoğan: ABD'nin Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma hazırız Kasım 2018 ila Şubat 2019 tarihinde adalet bakanlığına vekaleten bakan Whitaker, NATO Daimi Temsilciliği görevine Senatodan onay almasının ardından başlayabilecek.

Whitaker, görevi boyunca Trump aleyhinde açılan soruşturmalara şiddetle karşı çıkmıştı.