İran'ın BM Daimi Temsilcilsi Said İravani, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı gönderdiği mektuplarda, ABD'nin İran'daki terör olaylarında rol oynadığını savundu.

Trump'ın, "Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafına" işaret eden İravani, "Bu açık itiraf, İran'ın ABD'nin ülkedeki barışçıl protestoları şiddete, iç karışıklığa ve kan dökülmesine dönüştürmeye çalıştığı yönündeki görüşünü destekleyen açık bir kanıttır. İran'da aralık sonu yaşanan olaylardan ABD sorumludur. Trump'ın düşman grupları silahlandırdığını itiraf etmesi, İran işlerine müdahale anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'daki göstericilere bölgedeki Kürt gruplar aracılığıyla aslında pek çok silah gönderdiklerini söylemişti.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'daki olaylar 8 Ocak'ta şiddete dönüşmüş ve devam eden günlerde ülke genelindeki olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, ABD-İsrail tarafından desteklenen silahlı terör gruplarının gösteriler sırasında terör eylemleri gerçekleştirildiğini bildirmişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile siviller olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

ABD Başkanı Trump, şubatta yaptığı açıklamada, gösterilerde İran tarafından 32 bin kişinin öldürüldüğünü iddia etmişti. Trump daha sonra nisanda yaptığı açıklamada, İran'ın 45 bin göstericiyi öldürdüğünü öne sürmüştü.