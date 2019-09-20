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Trump açıkladı: İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı

ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Trump, 'Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. (İran'a yönelik olası askeri müdahale) ABD, her zaman hazır' dedi.

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 ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.  
 
Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
 
Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı. 
 
İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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