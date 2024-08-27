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Dünya

Trump açıkladı: Musk kabinede yer alacak mı?

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan ABD eski Başkanı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda kabinede yer alması için teklifte bulunabileceğini söylediği Elon Musk'ın, kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, ABD'li milyarderin yeni kabineye danışmanlık yapabileceğini dile getirdi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 11:27 - Güncelleme:
Trump açıkladı: Musk kabinede yer alacak mı?
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Trump, ABD'li YouTube yayıncısı ve eski asker Shawn Ryan'ın programına konuk oldu.

Seçilmesi halinde kabinede görev teklif edebileceğini söylediği Musk hakkında konuşan Trump, "O da dahil olmak istiyor. Bakın, büyük işletmeler yönetiyor ve bu yüzden gerçekten yapamaz. Onu kabineye alırdım, kesinlikle, ama yaptığı onca şeyle bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir." ifadelerini kullandı.

MUSK 'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Trump, bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimini kazanması durumunda kabinede görev alması veya danışmanlık yapması için Musk'a teklifte bulunabileceğini söylemişti.

Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını vermişti.

Sosyal medya hesabında kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullanmıştı.

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