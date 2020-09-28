28 Eylül 2020 Pazartesi 07:51 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:22

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Karabağ’da yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’a “Karabağ’da askeri hareketlilik var. Siviller öldü. Azerbaycan Resmi yetkililerine göre ilk ateş Ermenistan’dan geldi. Yorumunuz nedir?” diye sordu.

Trump, “Olaylar çok yeni ve yakından takip ediyoruz” dedi.

Olanları dün ve bugün öğrendiğini ifade eden Başkan Trump, “Bölgede iyi ilişkilerimiz var. Çatışmaları durdurabilecek miyiz, bakacağız” ifadelerini kullandı.