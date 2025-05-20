Trump: Altın Kubbe hava savunma sistemini hayata geçireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Altın Kubbe hava savunma sistemini hayata geçireceklerini ifade ederek, söz konusu sistemin ABD'de üretileceğini dile getirdi.

Trump ayrıca, Kanada'nın bu sisteme dahil olmadık istediğini ifade etti.

ALTIN KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Pentagon'a, Çin'in geliştirdiği hipersonik füzeler gibi son derece yüksek hıza sahip ve geleneksel kara tabanlı radar sistemlerinden kaçmak için manevra yapabilen füzeleri izlemek için uzay sensörlerine büyük ölçüde bağımlı kapsamlı bir füze savunma sistemi geliştirmesini emreden bir başkanlık kararı imzalamıştı.

Daha sonraki bir konuşmasında, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirten Trump, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." demişti.

Eski Kongre Üyesi John Tierney Trump'ın bu fikrini, "vergi mükelleflerinin parasını kanıtlanmamış bir savunma stratejisine harcayacak bir dolandırıcılık." olarak değerlendirmişti.