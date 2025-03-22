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Dünya

Trump, 'Altın Kubbe' projesine sırt çevirdi! Uygulanabilirlikten uzak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Demir Kubbe'sini örnek alan 'Altın Kubbe' adlı hava savunma kalkanı projesinin, büyük bir ülkenin hava sahasının güvenliğini sağlama konusunda yetersiz ve çok maliyetli olacağı iddia edildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Trump, 'Altın Kubbe' projesine sırt çevirdi! Uygulanabilirlikten uzak
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CNN'e konuşan birden fazla kaynak, Trump'ın, ABD'nin tamamını savunabilecek bir hava savunma sisteminin "stratejik olarak hiç bir anlamının olmayacağını" savundu.

Haberde, "Altın Kubbe, Trump yönetiminin İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir füze savunma sistemi geliştirme konusundaki belirsiz planlarını yeniden markalama girişimidir." ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçeleri kısmaya çalıştığı bir dönemde olunduğuna işaret edilen haberde, Trump yönetimi, 2026-2030 bütçesine bu sistemin finansmanı için yeni bir masraf çıkarmakla eleştirildi.

Konuyla ilgili birden fazla kaynağa göre, Pentagon yetkilileri ülkeyi uzun menzilli füze saldırılarından koruyabilecek bir savunma sistemi geliştirmek için çabalarken, Beyaz Saray yetkililere bu konuda "hiçbir masraftan kaçınılmayacağını" iletti.

Altın Kubbe için Demir Kubbe'nin örnek alınmasını yanlış bulan kaynaklar, ABD'nin New Jersey eyaleti büyüklüğündeki İsrail'i, "nüfusun yoğun olduğu bölgeleri kısa menzilli tehditlerden koruyacak bir sistemle", tüm ABD'yi, gelişmiş balistik ve hipersonik füzelerden koruyabilecek uzay tabanlı bir füze savunma sistemin birbirinden çok farklı olduğunu vurguladı.

Uzay tabanlı bir füze savunma sisteminin, çok daha ucuz olan kara tabanlı sistemlerden gelebilecek düşman uydu karşıtı saldırılara karşı savunmasız olduğuna değinen uzmanlar, böyle bir sistemin oluşturulmasının 7 ila 10 yılda mümkün olabileceği, bunun da yalnızca kritik federal binaları ve büyük şehirleri koruyabileceğini belirtti.

Pentagon'un Trump'ın Altın Kubbesi için bütçe teklifinde ne kadar para talep edeceği veya yetkililerin gerekli fon miktarını nasıl temin edeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

ALTIN KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Pentagon'a, Çin'in geliştirdiği hipersonik füzeler gibi son derece yüksek hıza sahip ve geleneksel kara tabanlı radar sistemlerinden kaçmak için manevra yapabilen füzeleri izlemek için uzay sensörlerine büyük ölçüde bağımlı kapsamlı bir füze savunma sistemi geliştirmesini emreden bir başkanlık kararı imzalamıştı.

Daha sonraki bir konuşmasında, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirten Trump, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." demişti.

Eski Kongre Üyesi John Tierney Trump'ın bu fikrini, "vergi mükelleflerinin parasını kanıtlanmamış bir savunma stratejisine harcayacak bir dolandırıcılık." olarak değerlendirmişti.

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