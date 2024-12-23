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Dünya

Trump altın ve petrol zengini bölgeye göz dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluktur

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland hakkında açıklamada bulundu. Trump, 'Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor.' ifadelerini kullandı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Trump altın ve petrol zengini bölgeye göz dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluktur
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Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı.

Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

ESKİ BAŞBAKAN TRUMAN SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

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