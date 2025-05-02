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Dünya

Trump: Amerika'yı yeniden büyük yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız.' dedi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Trump: Amerika'yı yeniden büyük yapacağız
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Trump, Alabama Üniversitesi'nin Tuscaloosa'daki kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

Seçimleri kazanmalarının ülke açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, başkanlığının ilk 100 gününde "hayal bile edilemeyecek" kadar çok iş başardıklarını ifade etti.

Özellikle sınır güvenliği konusunda köklü adımlar attıklarını aktaran Trump, düzensiz göçmen geçişlerini yüzde 99 oranında azalttıklarını söyledi.

ABD Başkanı şöyle konuştu:

"Halk, başarısız bir düzeni reddetti, bunu seçimlerde gördünüz. Sonu gelmeyen savaşlar, bitmeyen borçlar, açık sınırlar, yıkıcı enflasyon, ülkemize ve liderlerine saygı duyulmaması gibi konularda önemli adımlar attık. Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız."

Başkanlığını "bir sağduyu devriminin ortasındayız, bu bir kazanma devrimi" sözleriyle tanımlayan Trump, mezun olan öğrencilere her zaman çok çalışmaları, asla yılmamaları ve hedeflerinden şaşmamaları tavsiyesinde bulundu.

Trump, Alabama'nın 2025 mezunlarının Amerika'nın geleceğinde parlak bir yere sahip olacağını belirterek, genç kuşakların her şeyi başarabilecek kadar yeteneğe ve imkana sahip olduğunu anlattı.

Yönetimde yaptıkları değişikliklerden bahseden ABD Başkanı, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

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