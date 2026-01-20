Trump “aptallık” demişti: İngiltere Diego Garcia anlaşmasını savundu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda ABD ile ortaklaşa kullandığı üssü Morityus'a devretmesiyle ilgili Trump'tan gelen tepkilere karşılık verdi.

Sözcü, İngiltere'nin kendi ulusal güvenliğinden asla taviz vermeyeceğini belirterek, "Diego Garcia'daki üssün, konumumuzu zayıflatan ve gelecekte amaçlandığı şekilde faaliyet göstermesini engelleyecek mahkeme kararları sonrasında tehdit altına girmesi nedeniyle harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Morityus'la geçen yıl yapılan adaların devri anlaşmasına değinen Sözcü, "Bu anlaşma, Diego Garcia'daki ABD-İngiltere ortak üssünün faaliyetlerini nesiller boyunca güvence altına alıyor, üssün eşsiz kabiliyetlerini korumaya ve hasımlarımızı dışarıda tutmaya yönelik güçlü hükümler içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, yapılan anlaşmanın ABD de dahil bölgedeki müttefikler tarafından kamuoyu önünde memnuniyetle karşılandığını belirtti.

TRUMP, DİEGO GARCİA ANLAŞMASINI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "zayıflık" olarak nitelediği bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, "İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır." demişti.

İNGİLTERE, CHAGOS ADALARI'NI MORİTYUS'A DEVREDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İngiltere, yaklaşık 150 yıl sömürdüğü Morityus'a bağlı Chagos Adaları'nı, 1965'te ayırarak Britanya Hint Okyanusu Toprağı ilan etmişti.

Bu tarihten 3 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Morityus, Diego Garcia'nın da bulunduğu Chagos Adaları'nın Morityus'tan koparılması kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yasal yollar aramaya başlamıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2019'da Chagos Adaları'nın Morityus'tan ayrılmasını hukuka aykırı bulmuş, BM Genel Kurulu da adaların Morityus'a iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Morityus ve İngiltere, Mayıs 2025'te adaların devri anlaşmasını imzalamış, Diego Garcia Üssü'nün İngiltere tarafından kullanımı 99 yıllığına kira sözleşmesine bağlanmıştı.

Sözleşmeye göre, İngiltere'ye üs kullanımını 99 yıl sonunda 40 yıl daha uzatma hakkı tanınmıştı.

Anlaşma, iki ülke parlamentolarındaki onay süreçleri tamamlanmadığı için hala yürürlüğe girmedi.