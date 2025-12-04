Trump arabulucu oldu! İki ülke arasında barış anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğini yaptığı ve ABD Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Senegal gibi bölge ülkelerinden temsilciler katıldı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Cumhurbaşkanı Kagame'ye ayrı ayrı teşekkür eden Trump, onlarca yıldır süren bir savaşı sona erdirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Trump, "Bugün harika bir gün. Afrika için büyük bir gün, dünya ve bu iki ülke için çok önemli bir gün. Bugün gurur duyacakları çok şey var. İki ülkenin liderlerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, KDC ile Ruanda arasındaki çatışmaların dünyanın en uzun savaşlarından biri olduğunu ve bu savaşta 10 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak "ABD Barış Enstitüsü'nde bu çatışmaları sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalamak için bir araya geldik. Bugün, onlarca yıllık şiddeti ve kan dökülmesini durdurmayı ve KDC ile Ruanda arasında yeni bir uyum ve işbirliği dönemini başlatmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu iki cesur lidere teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten cesur liderler." dedi.

İKİ CUMHURBAŞKANINDAN, ARABULUCULUKLARI İÇİN ABD VE KATAR'A TEŞEKKÜR

Daha sonra söz alan KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, arabuluculuk rolleri dolayısıyla hem ABD'ye hem de Katar'a teşekkür etti.

Tshisekedi, "Ortak deklarasyonun altına imzalarımızı attığımız için Kongo halkı adına derin bir şükran ve umut hissediyorum. Bölgesel, uluslararası ve Amerikan ortaklarımıza bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

KDC'nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu aktaran Tshisekedi, Ruanda'nın da anlaşmaya uyacağına inandığını vurgulayarak "Washington Anlaşması sadece sıradan bir belge değil, bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bugün yeni bir yolun başlangıcı olduğuna inanıyorum. Zorlu bir yol ama bir dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame de ABD'nin yanı sıra Katar'a da arabuluculuğu sürecindeki desteği dolayısıyla teşekkür ederek "Katar'ın bu noktaya gelmemizdeki rolü hayati öneme sahip. Ama elbette en büyük teşekkür Başkan Donald Trump'a ait. Kimse Başkan Trump'tan bu görevi üstlenmesini beklemiyordu ancak Başkan, barışa katkıda bulunmak için hemen harekete geçti." diye konuştu.

Kagame, bu süreçte ABD'nin tarafsız bir şekilde kendilerine yaklaştığını ve bu barış anlaşmasıyla geleceğe daha umutla baktıklarını ifade ederek "Başkan Trump, atılımlar için alan yaratan yeni ve etkili bir dinamizm getirdi. Önümüzde inişler ve çıkışlar olacak, bundan şüphem yok. Tek hedefimiz, ülkemizin güvenli ve emniyetli olmasını sağlamaktır. Artık sadece refah ve istikrar dolu bir geleceğe umutla bakmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KONUŞMALARIN ARDINDAN BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

Konuşmaların ardından iki ülke arasındaki çatışmaların sona ermesine ve ekonomik işbirliğine yönelik barış anlaşması metni imzalandı. Anlaşma metnine Cumhurbaşkanı Kagame ve Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin yanı sıra ABD Başkanı Trump da imza attı.

İmzaların atılmasının ardından iki liderle tokalaşan Trump, Tshisekedi ve Kagame ile kameralara poz verdi.

Söz konusu anlaşma kapsamında çatışmaların sona ereceği, KDC'nin toprak bütünlüğünün korunacağı ve ülkedeki madenlerin çıkarılması ile işlenmesi üzerindeki tam egemenliğinin yeniden teyit edileceği belirtildi.

KDC'nin doğusunda uzun süredir devam eden şiddet binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden olmasına yol açtı.

M23 isyancı grubunun 2021'de yeniden ortaya çıkmasıyla çatışmalar tırmandı. Birleşmiş Milletler ve KDC yetkilileri, Ruanda'yı 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek vermekle suçlarken Kigali suçlamaları reddediyor.