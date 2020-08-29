star.com.tr 29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:57 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:06

ABD Başkanı Donald Trump, Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın şehri şiddetten kurtarmaması halinde, federal birliklerin konuşlandırılmasına izin veren bir yasa çıkarabileceği imasında bulundu.



Trump, üç aydan fazla süredir Portland'ı saran şiddeti bastırmak için federal yardımları reddeden Demokrat belediye başkanının Wheeler'a adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından Portland'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, 'Portland'ın beceriksiz Belediye Başkanı Ted Wheeler, şehrinin kontrolünü geri alıp, masum insanlar için büyük tehlike oluşturan anarşistleri, tahrikçileri, isyancıları ve yağmacıları durdurmazsa, içeri girip 100 gün önce halledilmesi gereken meselelerle ilgileneceğiz.' dedi.

Wheeler ise, protestocular tarafından haftalarca kuşatılan federal bir adliyeyi korumak Oregon eyaletinden gönderilen bazı askerlerin, durumu eskisinden çok daha kötü hale getirdiğini savunuyor.

Askerler, tanınan süre sona erdikten sonra bu ayın başlarında şehirden çekilirken, şiddet hiç azalmadı.

Şiddet dalgası hiçbir azalma belirtisi göstermese de Wheeler, Trump'ın şehre federal yardım göndermeye yönelik tüm tekliflerini şiddetle reddetti. Wheeler, Trump'ın tekliflerinin korku ve kaosu körükleyeceğini ileri sürdü.

19. YÜZYILDAN KALMA YASA DEVREYE GİREBİLİR

Geçen Pazar, Black Lives Matter protestocuları, "Yan bebeğim, yan!" sloganları ile bir polis karakolunu yakmaya çalıştı. Tüm bu şiddetin ortasın, Wheeler'ın itirazlarına rağmen, Trump'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Trump'ın Portland'ı geri alma açıklaması, ABD'nin düzeni sağlamak için asker göndermesine izin veren 19. yüzyıla ait bir yasa olan İsyan Yasası'nı devreye koymayı planladığını gösteriyor. Bu yasa, hukuk veya vatandaşların hakları tehlikeye girdiğinde kullanılabilir.

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