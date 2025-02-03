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Dünya

Trump: Avrupa Birliği çizgiyi aştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Avrupa Birliği'ne (AB) de tarife uygulayacaklarını belirterek, 'Avrupa Birliği çizgiyi aştı.' dedi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Trump: Avrupa Birliği çizgiyi aştı
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Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Meksika ve Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, tarifelerin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Trump, "Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diye konuştu.

AB'nin ABD'den yerli ürünler satın almadığını savunan Trump, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

Trump, AB'ye tarifeler konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak "yakında" uygulanacağını, İngiltere'nin de "sınırı aştığını ancak bu konunun kolayca halledilebileceğini" söyledi.

Kanada ve Meksika'ya uygulanan tarifeler konusunda Trump, "Tarifeleri belirliyoruz. Bize para borçlular ve eminim ödeyeceklerdir." şeklinde konuştu.

Trump, Meksika ve Kanada'nın ticarette "eşitliği sağlaması" ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelmesini engellemesi gerektiğini vurguladı.

Fentanil sorununa da değinen Trump, Çin ve Meksika'ya seslenerek "Fentanili durdurmalıyız. Eğer durdurmazlarsa tarifeler daha da kötüleşecek." dedi.

Trump, "Yıllardır herkese yardım ediyoruz ancak bunu takdir ettiklerini düşünmüyorum. Bunu hızla değiştireceğiz ve Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." diye konuştu.

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