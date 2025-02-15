Trump, Avrupa'ya kapıları kapattı! Ukrayna-Rusya görüşmelerinde yer almayacaklar

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında düzenlenen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan Kellogg, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

Kellogg, önceki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "Biz bu yolu izlemeyeceğiz." dedi.

Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.

Kellogg ayrıca, barış planının "gelecek günler ya da haftalar içinde" şekilleneceğini dile getirdi.