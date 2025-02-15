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Dünya

Trump, Avrupa'ya kapıları kapattı! Ukrayna-Rusya görüşmelerinde yer almayacaklar

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yürütülecek barış müzakerelerine doğrudan katılmayacağını, ancak çıkarlarının göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
Trump, Avrupa'ya kapıları kapattı! Ukrayna-Rusya görüşmelerinde yer almayacaklar
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında düzenlenen 8. Ukrayna Yemeği etkinliğinde konuşan Kellogg, ABD'nin, çok sayıda katılımcının yer aldığı müzakere süreçlerinin sorunlarından kaçınmak istediğini ifade etti.

Kellogg, önceki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başarısız olmasının nedenlerinden birinin sürece fazla sayıda ülkenin dahil edilmesi olduğunu belirterek, "Biz bu yolu izlemeyeceğiz." dedi.

ÇIKARLARI DİKKATE ALINACAK

Avrupa'nın, yürütülecek müzakerelerde doğrudan yer almayacağını ifade eden Kellogg, bu süreçte Avrupa ülkelerine danışılacağını ve çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi.

Kellogg ayrıca, barış planının "gelecek günler ya da haftalar içinde" şekilleneceğini dile getirdi.

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