Trump: Bağdadi'nin üçüncü adamının nerede olduğunu biliyoruz
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada 'Bağdadi’nin üçüncü adamının nerede olduğunu biliyoruz' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump New York Ekonomi Klubü toplantısında yaptığı konuşmada “ABD Bağdadi’nin örgüt içindeki yetkili üçüncü ismini izliyor, yerini biliyor ve onu izliyor" dedi.
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