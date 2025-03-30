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Dünya

Trump, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ABD Barış Enstitüsü (USIP) çalışanlarının çoğunu işten çıkardığı öne sürüldü.

AA30 Mart 2025 Pazar 14:16 - Güncelleme:
Trump, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardı
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Associated Press'e (AP) adını vermeden konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin hedefindeki USIP'e ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, yaklaşık 300 kişinin bulunduğu USIP'te çoğu çalışanın gece saatlerinde işten çıkarıldıklarına dair bir e-posta aldıklarını söyledi.

Öte yandan, işten çıkarmaların bazı yöneticileri ve yurt dışında bulunan çalışanları kapsamadığı belirtildi.

ABD Barış Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, 18 Mart'ta "Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), binamıza zorla girdi." şeklinde açıklama yapmıştı. Bunun üzerine USIP'in bazı yönetim kurulu üyeleri, DOGE ve Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

ABD Bölge Yargıcı Beryl Howell ise 20 Mart'ta, DOGE'nin USIP'i devralmasını durdurmaya yönelik talebi reddettiğini açıklamıştı.

- USIP

USIP, web sitesinde kendini "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir kuruluş olarak tanımlıyor.

Kongre tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız bir şirket" olarak kurulduğunu belirten USIP, ABD yasalarındaki "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" ya da "bağımsız kuruluş" tanımlarına uymadığını ifade ediyor.

  • ABD Barış Enstitüsü
  • USIP personel
  • Donald Trump yönetimi

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