9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
İSTANBUL00:00
kalan süre
  Trump: Başkan Xi'ye bildirdim ve olumlu karşıladı
Dünya

Trump: Başkan Xi'ye bildirdim ve olumlu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek teknoloji ürünü bazı çiplerin Çin dahil yabancı ülkelere satışına şartlı olarak izin verileceğini belirterek 'Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, ABD'nin NVIDIA'nın H200 çiplerini Çin'deki ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine, güçlü ulusal güvenliğin sürdürülebilmesini sağlayan şartlar altında izin vereceğini bildirdim. Başkan Xi bunu olumlu karşıladı' açıklamasında bulundu.

9 Aralık 2025 Salı 07:29
Trump: Başkan Xi'ye bildirdim ve olumlu karşıladı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD üretimi yüksek teknoloji ürünü çiplerin yabancı ülkelere satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. NVIDIA'nın ürettiği bazı çiplerin ihracına şartlı olarak izin verileceğini belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, ABD'nin NVIDIA'nın H200 çiplerini Çin'deki ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine, ulusal güvenliğin sürdürülebilmesini sağlayan şartlar altında izin vereceğini bildirdim. Başkan Xi bunu olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı. Buradan elde edilecek gelirin yüzde 25'inin ABD'ye ödeneceğini söyleyen Trump, "Bu politika Amerikan işlerini destekleyecek, ABD'de üretimi güçlendirecek ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacak" dedi.

TRUMP BİDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Joe Biden yönetimininin büyük ABD şirketlerini kimsenin istemediği düşük kaliteli ürünleri üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladığını savunan Trump "Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikalı işçilere zarar veren berbat bir fikirdi. O dönem bitti" dedi.

"AYNI YAKLAŞIM DİĞER ABD ŞİRKETLERİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK"

ABD'nin ulusal güvenliğini korumayı sürdüreceklerini vurgulayan Trump, "Amerika'nın iş potansiyelini artıracağız ve Amerika'nın yapay zekâdaki liderliğini sürdüreceğiz. NVIDIA'nın ABD'li müşterileri, anlaşmanın bir parçası olmayan, son derece gelişmiş Blackwell ve yakında gelecek Rubin çipleriyle zaten ilerliyor. Yönetimim her zaman önce Amerika ilkesini gözetir. Ticaret Bakanlığı ayrıntıları netleştiriyor ve aynı yaklaşım AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
