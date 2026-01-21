İSTANBUL 9°C / 5°C
  Trump baskı yapmaya devam ediyor: İran'a kararlı saldırı gündemde
Dünya

Trump baskı yapmaya devam ediyor: İran'a kararlı saldırı gündemde

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'kararlı' askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti.

21 Ocak 2026 Çarşamba 09:21
Trump baskı yapmaya devam ediyor: İran'a kararlı saldırı gündemde
WSJ'nin haberinde, ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

İRAN'A "KARARLI" SALDIRI

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını aktardı.

Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA İRAN'DA NELER OLACAĞINI BEKLEYİP GÖRMEK ZORUNDAYIZ"

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

Trump dün İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." demişti.

