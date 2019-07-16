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Trump, beklemediği yerden gol yedi: 'Melania’dan daha uzun süredir ABD vatandaşı'

ABD Başkanı Trump’ın, Temsilciler Meclisinin kadın üyeleri hakkında kullandığı ırkçı ifadeler ve 'Geldikleri ülkelere geri dönsünler.' sözü, tepki çekmeye devam ediyor. Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın 2006 yılında ABD vatandaşlığına geçtiğine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, 'Ilhan Omar 2000 yılından beri ABD vatandaşı, yani First Lady’den daha fazla Amerikalı.' yorumunda bulundular.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Temsilciler Meclisinin Müslüman demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in yanı sıra diğer iki kadın üye Alexandria Ocassia Cortez ve Ayanna Pressley’e yönelik ırkçı sözleri, tepki çekmeye devam ediyor.
 
Independent gazetesine bağlı Indy100’de yer alan bir makalede, ABD Başkanı Trump’ın “Geldikleri ülkelere geri dönsünler.” sözlerine atıfta bulunularak, “Ilhan Omar, Melania Trump’tan daha uzun bir süredir ABD vatandaşı” başlıklı bir yazı kaleme alındı.
 
Melania Trump’ın Donald Trump ile evlendikten bir yıl sonra, 2006 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği hatırlatılan makalede, ABD Kongresinin ülke dışında doğmuş tek kadın üyesi olan Ilhan Omar’ın ise 2000 yılından beri ABD vatandaşı olduğu bilgisi aktarıldı.
 
Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan ABD vatandaşları ise, “Ilhan Omar, Melania Trump’tan 6 yıl daha fazladır vatandaşlığa sahip. Yani First Lady’den daha fazla Amerikalı.” ifadelerini kullandı.
 
 

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