Trump: Ben olsam 737 MAX markasının adını değiştirirdim

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu yorumu yaptı:

“Ben markalaşmadan ne anlarım bilmiyorum, belki de hiçbir şey (ama Başkan oldum!) ama eğer Boeing’in yerinde olsaydım, Boeing 737 MAX’ı düzeltip, bazı mükemmel özellikler eklerdim ve markanın adını değiştirirdim. Hiçbir ürün bu kadar acı çekmedi. Ama ben ne anlarım ki?”

Etiyopya ve Endonezya'daki Boeing 737 MAX 8 tipi uçak kazalarından sonra, dünyadaki tüm Boeing 737 MAX sahibi şirketler 737 MAX uçuşlarını durdurdu ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke hava sahasını bu uçaklara kapattı.