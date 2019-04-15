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Trump: Ben olsam 737 MAX markasının adını değiştirirdim

ABD Başkanı Donald Trump, Boeing’in 737 MAX hava aracını “düzeltip, markanın ismini değiştirmesi” gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu yorumu yaptı:
 
“Ben markalaşmadan ne anlarım bilmiyorum, belki de hiçbir şey (ama Başkan oldum!) ama eğer Boeing’in yerinde olsaydım, Boeing 737 MAX’ı düzeltip, bazı mükemmel özellikler eklerdim ve markanın adını değiştirirdim. Hiçbir ürün bu kadar acı çekmedi. Ama ben ne anlarım ki?”
 
Etiyopya ve Endonezya'daki Boeing 737 MAX 8 tipi uçak kazalarından sonra, dünyadaki tüm Boeing 737 MAX sahibi şirketler 737 MAX uçuşlarını durdurdu ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke hava sahasını bu uçaklara kapattı. 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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