ABD Başkanı Donald Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı.

Trump ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.

Öte yandan Kremlin Sarayı, Putin ile Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yaptığı açıklamada, görüşmeden umutlu olduğunu dile getirdi.

Rubio, "Barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" dedi.