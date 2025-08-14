İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Dünya

Trump: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti. Trump ayrıca, Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 17:35
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı.

Trump ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.

ABD VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI AÇIKLAMA

Öte yandan Kremlin Sarayı, Putin ile Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yaptığı açıklamada, görüşmeden umutlu olduğunu dile getirdi.

Rubio, "Barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış" dedi.

Popüler Haberler
