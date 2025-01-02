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Dünya

Trump, Biden yönetimini topa tuttu: Tüm dünyada alay konusu olduk

Başkanlık görevinin devralmaya hazırlanan Donald Trump, ABD'nin 'tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine' belirterek Biden yönetimine yüklendi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Trump, Biden yönetimini topa tuttu: Tüm dünyada alay konusu olduk
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Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.

Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

- ABD, YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

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