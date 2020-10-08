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Dünya

Trump Biden'a resti çekti: Sanal tartışmaya katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan tartışmaya katılmayacağını söyledi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:01
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Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, tarafsız Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun, Başkan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle ikinci tartışmanın sanal yapılacağını duyurmasına tepki gösterdi. ABD Başkanı, sanal bir tartışmanın "Kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçladı. Trump, "Sanal bir tartışmaya katılmayacağım." dedi.

İKİNCİ TARTIŞMANIN SANAL KATILIMLA YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

Komisyon, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın, katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan sanal katılımını uygun görmüştü.

Trump daha önce Twitter'da "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." paylaşımını yapmıştı.

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