Trump, Biden'ın tüm başkanlık kararnamelerini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, selefi Joe Biden'ı hedef aldı. Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza değil, "Autopen (imza makinesi)" kullanıldığını savunan Trump, bu yolla Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BİDEN'A "YALANCI ŞAHİTLİK" UYARISI

Bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını söyleyen Trump, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi. Biden'ın resmi başkanlık belgelerinin "Autopen" ile imzalandığı sürece dahil olmadığının altını çizen Trump, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulundu.