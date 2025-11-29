İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Biden'ın tüm başkanlık kararnamelerini iptal etti
Dünya

Trump, Biden'ın tüm başkanlık kararnamelerini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde hazırlanan birçok resmi belgede Biden'ın imzasının 'Autopen (imza makinesi)' ile taklit edildiğini belirterek, 'Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış olan tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum' açıklamasında bulundu.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 07:16 - Güncelleme:
Trump, Biden'ın tüm başkanlık kararnamelerini iptal etti
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, selefi Joe Biden'ı hedef aldı. Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza değil, "Autopen (imza makinesi)" kullanıldığını savunan Trump, bu yolla Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BİDEN'A "YALANCI ŞAHİTLİK" UYARISI

Bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını söyleyen Trump, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi. Biden'ın resmi başkanlık belgelerinin "Autopen" ile imzalandığı sürece dahil olmadığının altını çizen Trump, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.