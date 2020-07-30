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Dünya

Trump: Biz Almanya'yı Rusya'dan korumaya çalışıyoruz, Almanya milyar dolarlar veriyor

Almanya'daki ABD askeri birliklerinin bir kısmının ülkeden çekilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, 'Almanya enerji için Rusya'ya yılda milyarlarca dolar ödüyor. Biz de sözüm ona Almanya'yı Rusya'dan korumaya çalışıyoruz. Bu da nedir?'ifadelerini kullandı.

star.com.tr30 Temmuz 2020 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:32
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında, Almanya'daki yaklaşık 11 bin 900 ABD askerinin çekileceğini açıkladı. Esper, ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısını 24 bin civarına düşüreceklerini belirtti.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kararın gerekçesi olarak Almanya - Rusya arasındaki enerji ticaretini ve Almanya'nın NATO ödeneğini öne sürdü.

Trump, Almanya'yı askeri ittifakın maliyetlerinden adil payı ödememekle suçlayarak, NATO katkıları konusunda uzun süredir devam eden tartışmayı da gündeme getirdi.

'BİZ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ, ONLAR PARA VERİYOR'

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Almanya enerji için Rusya'ya yılda milyarlarca dolar ödüyor. Biz de sözüm ona Almanya'yı Rusya'dan korumaya çalışıyoruz. Bu da nedir?'ifadelerini kullandı.

Trump, 'Ayrıca Almanya, NATO'ya yaptığı % 2'lik ödenek konusunda çok kabahatli. Bu nedenle bazı askerleri Almanya dışına taşıyoruz.' dedi.

Mark Esper dün yaptığı açıklamada, Almanya'daki yaklaşık 6 bin 400 askerin ABD'ye döneceğini, 5 bin 600'ünün ise başka Avrupa ülkelerine, (İtalya ve Belçika) yeniden konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD ayrıca, Trump'ın söz ettiği 'enerji ticaretini' kesmek için yaptırımlarla Kuzey Akım 2 projesini durdurmaya çalışıyor.

star.com.tr

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